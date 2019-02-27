Средняя площадь квартир в новостройках выросла

Средний размер одной квартиры в 2018 году составил 84,2 кв. метров. Тогда как по данным 2017 года средняя площадь составляла 78,6 кв. м.

Всего в течение прошлого года в Украине принято в эксплуатацию 8689,4 тыс. кв. метров общей площади жилья, а это 103 141 новых квартир.



Как сообщал УНН, согласно статистике, в перенаселенном жилье проживает 45% населения Украины, тогда как в Европе - только 17%. По оценкам экспертов, на одного украинца приходится 17 кв. м жилья. Участники рынка жилой недвижимости оценивают уровень востребованности нового жилья, как чрезвычайно высокий.



"Запрос на новые объекты, в частности в "Киевгорстрое", очень велик. Как и потребность людей в жилье в целом. Что касается себестоимости строительства, то, по мнению наших аналитиков, и по мнению других экспертов отрасли, она будет и дальше расти . Прогнозируем рост на 15-20% ", - считает президент ХК "Киевгорстрой" Игорь Кушнир.



В то же время застройщик замечает, что инвесторам, которые хотят приобрести жилье от застройщика, предлагаются программы лояльности, рассрочка или возможность воспользоваться ипотечным кредитованием. Это позволяет приобрести жилье, даже не имея всей сумму стоимости жилья для оплаты сразу.