Середня площа квартир у новобудовах зросла

Середній розмір однієї квартири у 2018 році склав 84,2 кв. метрів. Тоді як за даними 2017 року середня площа становила 78,6 кв. м.

Загалом протягом минулого року в Україні прийнято в експлуатацію 8689,4 тис. кв. метрів загальної площі житла, а це 103 141 нових квартир.



Як повідомляв УНН, згідно зі статистикою, у перенаселеному житлі проживає 45% населення України, тоді як в Європі - тільки 17%. За оцінками експертів, на одного українця припадає 17 кв. м житла. Учасники ринку житлової нерухомості оцінюють рівень затребуваності нового житла, як надзвичайно високий.



"Запит на нові об'єкти, зокрема в "Київміськбуді", дуже великий. Як і потреба людей в житлі в цілому. Що стосується собівартості будівництва, то, на думку наших аналітиків, і на думку інших експертів галузі, вона буде і далі зростати. Прогнозуємо зростання на 15-20%", - вважає президент ХК "Київміськбуд" Ігор Кушнір.



Водночас забудовник зауважує, що інвесторам, які хочуть придбати житло від забудовника, пропонуються програми лояльності, розстрочка чи можливість скористатися іпотечним кредитуванням. Це дозволяє придбати житло, навіть не маючи всієї суму вартості житла для оплати одразу.