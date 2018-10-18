Кушнір: інвестування у житлове будівництво дає зростання економіці

"Капітальні інвестиції у будівництво за перше півріччя становили близько 11% від загального обсягу – 22,4 млрд грн. З огляду на багатокілометрову чергу на житло і потужності ринку, може бути більше. Світовий досвід доводить, що інвестування в будівництво саме житла дає зростання економіці. Іншими словами, треба дати людям можливість купувати", – сказав він.

На думку Ігоря Кушніра, для цього потрібно зробити кілька кроків.

"По-перше, "обнулити" декларації. По-друге, зміцнити іпотеку. По-третє, забезпечити нормальний дохід. Для іноземних вкладень - спростити паперову тяганину і кількість процедур, дати розуміння повернення прибутку", – зазначив очільник "Київміськбуду" і додав, що у підсумку країна не лише отримає вирішення житлової проблеми і зниження пов’язаної з цим напруги серед населення, а й попит на продукцію більшості галузей промисловості, підвищення рівня зайнятості, наповнений бюджет і стабільно зростаючу економіку.

Нагадаємо, інвестиції у світовий ринок нерухомості зросли на 18%. Такі цифри наводить одна з провідних консалтингових компаній Cushman & Wakefield в своєму щорічному звіті Winning in Growth Cities. Нью-Йорк зберігає світове лідерство за обсягом ринку нерухомості, але вперше не увійшов до топ-5 за міжнародними інвестиціями. Гонконг піднявся у рейтингу і опинився на 5-у місці після Лос-Анжделеса, Лондона і Парижа. Лондон зміцнив свою репутацію міста, найбільш привабливого для зарубіжних інвестицій, продемонструвавши зростання 22% у порівнянні з минулим роком.

Winning in Growth Cities – це щорічний звіт, що аналізує активність на світовому ринку інвестицій у нерухомість і оцінює міста за їхньою привабливістю для капіталів.