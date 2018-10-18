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Кушнир: инвестирование в строительство дает рост экономике

Киев  •  УНН

 • 13386 просмотра

КИЕВ. 18 октября. УНН. Согласно новым данным ежегодного отчета Winning in Growth Cities, в мировой рынок недвижимости вложено 1,8 трлн долларов, что на 18% по сравнению с предыдущим периодом. В Украине же с этим дела обстоят не столь радужно, как хотелось бы, отметил глава правления - президент "ХК "Киевгорстрой" Игорь Кушнир, передает УНН.

"Капитальные инвестиции в строительство за первое полугодие составили около 11% от общего объема - 22,4 млрд грн. Учитывая многокилометровую очередь на жилье и мощности рынка, может быть больше. Мировой опыт доказывает, что инвестирование в строительство именно жилья дает рост экономике. Иными словами, надо дать людям возможность покупать", - сказал он.

По мнению Игоря Кушнира, для этого нужно сделать несколько шагов.

"Во-первых, "обнулить" декларации. Во-вторых, укрепить ипотеку. В-третьих, обеспечить нормальный доход. Для иностранных вложений - упростить бумажную волокиту и количество процедур, дать понимание возврата прибыли", - отметил глава "Киевгорстроя" и добавил , что в итоге страна не только получит решение жилищной проблемы и снижение связанного с этим напряжения среди населения, но и спрос на продукцию большинства отраслей промышленности, повышение уровня занятости, наполненный бюджет и стабильно растущую экономику.

Напомним, инвестиции в мировой рынок недвижимости выросли на 18%. Такие цифры приводит одна из ведущих консалтинговых компаний Cushman & Wakefield в своем ежегодном отчете Winning in Growth Cities. Нью-Йорк сохраняет мировое лидерство по объему рынка недвижимости, но впервые не вошел в топ-5 по международным инвестициям. Гонконг поднялся в рейтинге и оказался на пятом месте после Лос-Анжделеса, Лондона и Парижа. Лондон укрепил свою репутацию города, наиболее привлекательного для зарубежных инвестиций, продемонстрировав рост 22% по сравнению с прошлым годом.

Winning in Growth Cities - это ежегодный отчет, анализирующий активность на мировом рынке инвестиций в недвижимость и оценивает города по их привлекательности для капиталов.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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