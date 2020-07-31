Среднегодовая температура воздуха в Украине растет быстрее, чем общемировая - Кульбида
Киев • УНН
КИЕВ. 31 июля. УНН. За последние 100 лет среднегодовая температура воздуха в Украине выросла более чем общемировая. Сейчас это увеличение составляет 1,4 градуса. Об этом в интервью УНН рассказал директор Украинского гидрометеорологического центра Николай Кульбида.
"Глобальные оценки говорят о том, что за последние 100 лет средняя годовая температура воздуха возросла на 1 градус. Что касается Украины, то этот рост составляет около 1,4 градуса, а относительно определенных сезонов, то летом она достигает почти 2 градусов, а зимой даже превышает 2 градуса. Тенденция к росту температуры в Украине даже больше, чем общемировая", - отметил Кульбида.
По его словам, наибольшее повышение температуры воздуха наблюдается в северных странах Европы - Скандинавские страны, несколько меньше в средней полосе, и совсем мало меняется температура воздуха в странах Средиземноморья.
"Но, наибольшие изменения происходят именно в северных регионах и средней полосе Европы, и для большей части Украины это также характерно", - добавляет Кульбида.
Напомним, по прогнозам главы Украинской климатической сети Ильи Еременко, вследствие изменения климата Украина не получит совершенно разрушительных последствий, однако могут возникнуть проблемы с выращиванием пищи, затоплением территорий юга страны и распространением большого количества клещей и сельскохозяйственных вредителей.