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Середньорічна температура повітря в Україні зростає швидше, ніж загальносвітова – Кульбіда

Середньорічна температура повітря в Україні зростає швидше, ніж загальносвітова – Кульбіда

Київ • УНН

 • 124164 перегляди

КИЇВ. 31 липня. УНН. За останні 100 років середньорічна температура повітря в Україні зросла більше, ніж загальносвітова. Наразі це збільшення складає 1,4 градуси. Про це в інтерв’ю УНН розповів директор Українського гідрометеорологічного центру Микола Кульбіда.

“Глобальні оцінки говорять про те, що за останні 100 років середня річна температура повітря зросла на 1 градус. Стосовно України, то це зростання становить десь 1,4 градуси, а щодо певних сезонів, то влітку вона досягає майже 2 градусів, а взимку, навіть, перевищує 2 градуси. Тенденція до зростання температури в України, навіть, більша, ніж загальносвітова”, — зазначив Кульбіда.

За його словами, найбільше підвищення температури повітря спостерігається у північних країнах Європи — Скандинавські країни, дещо менше у середній смузі, і зовсім мало змінюється температура повітря у країнах Середземномор’я.

“Але, найбільші зміни відбуваються саме у північних регіонах і середній смузі Європи, і для більшої частини України це також характерно”, — додає Кульбіда.

Нагадаємо, за прогнозами голови Української кліматичної мережі Іллі Єременка, внаслідок зміни клімату Україна не отримає геть руйнівних наслідків, проте можуть виникнути проблеми із вирощуванням їжі, затопленням територій півдня країни та розповсюдженням великої кількості кліщів та сільськогосподарських шкідників.

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