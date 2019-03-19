Средний размер пенсии в Украине вырос на 514 грн

"По состоянию на сегодня, повышение пенсий не может быть менее 100 гривен, и средняя сумма повышения для всех пенсий, подлежащих перерасчету, составила примерно 514 гривен по стране. Причем, хочу сказать, что если взять в разрезе повышений, то наибольшее число людей, получивших повышение, это от 100 гривен до 400 гривен, - 2,5 млн человек получили такие повышения", - сказал Павел Розенко.

По его словам, повышение к пенсиям в размере от 700 до 1000 гривен получили почти 500 тысяч украинцев.

"Что особенно приятно, 2,5 миллиона украинцев получило повышение к своим пенсиям на 1000 гривен", - добавил он.

Он также напомнил, что по социальной инициативе главы государства, касается людей с большим стажем работы и с пенсией меньше 1700 гривен, для 2, 1 миллиона пенсионеров назначены дополнительные пенсионные единовременные выплаты. Сумма выплаты составляет 2410 гривен. Эти средства будут выплачены двумя траншами с начала марта и апреля.

Как сообщал УНН, на два месяца пенсий украинцам в ПФУ ушло почти 62 млрд грн.



Напомним, МВД призвало местные власти воздержаться от дополнительных соцвыплат перед выборами.



Как сообщал УНН, по словам Розенко, дополнительные выплаты пенсионерам, которые получают минимальную пенсию и имеют достаточный страховой стаж, не спровоцирует инфляцию.