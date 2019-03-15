На два місяці пенсій українцям у ПФУ пішло майже 62 млрд грн
Київ • УНН
КИЇВ. 15 березня. УНН. Видатки Пенсійного фонду України на пенсійні виплати у січні-лютому 2019 року сягнули 61,8 млрд грн. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані Мінфіну.
"Видатки Пенсійного фонду у січні-лютому становили 62,9 млрд грн, з яких 61,8 млрд грн було спрямовано на пенсійні виплати", - повідомили у Мінфіні.
Власні надходження Пенсійного фонду за цей період зросли на 23,3% р/р, за даними Мінфіну, завдяки зростанню заробітної плати.
З єдиного казначейського рахунку за два місяці 2019 року залучено позик – 15,5 млрд грн, погашено – 17,0 млрд грн.
Нагадаємо, у Державному бюджеті на 2019 рік передбачено на виплати пенсій 167,5 млрд грн.