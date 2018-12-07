Уряд передбачив на виплату пенсій у 2019 році понад 167 млрд грн
Київ • УНН
КИЇВ. 7 грудня. УНН. У Державному бюджеті на 2019 рік передбачено на виплати пенсій 167,5 млрд грн. Про це йдеться у коментарі міністра фінансів України Оксани Маркарової, оприлюдненому прес-службою Мінфіну, передає УНН.
“167,5 млрд грн передбачено на виплати пенсій. На 200 млн грн уряд збільшує видатки для забезпечення дітей-сиріт та дітей з інвалідністю, а також для закладів з умовами, що наближені до сімейних. Загалом ці видатки складають 717,7 млн грн”, — зазначається у повідомленні.
Також у Мінфіні поінформували, що підвищення мінімальної заробітної плати до 4 173 грн відбудеться з 1 січня.
Крім того, розмір прожиткового мінімуму у 2019 році у порівнянні з 2018 роком зросте на 9,4%.
Нагадаємо, сьогодні Президент України Петро Порошенко заявив, що підписав Державний бюджет на 2019 рік.