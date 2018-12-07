Правительство предусмотрело на выплату пенсий в 2019 году более 167 млрд грн
Киев • УНН
КИЕВ. 7 декабря. УНН. В Государственном бюджете на 2019 предусмотрено на выплаты пенсий 167,5 млрд грн. Об этом говорится в комментарии министра финансов Украины Оксаны Маркаровой, обнародованном пресс-службой Минфина, передает УНН.
"167,5 млрд грн предусмотрено на выплаты пенсий. На 200 млн грн правительство увеличивает расходы для обеспечения детей-сирот и детей с инвалидностью, а также для учреждений с условиями, приближенными к семейным. В общем эти расходы составляют 717,7 млн грн", - отмечается в сообщении.
Также в Минфине сообщили, что повышение минимальной заработной платы до 4173 грн произойдет с 1 января.
Кроме того, размер прожиточного минимума в 2019 году по сравнению с 2018 годом возрастет на 9,4%.
Напомним, сегодня Президент Украины Петр Порошенко заявил, что подписал Государственный бюджет на 2019 год.