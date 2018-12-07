Президент заявив, що підписав Держбюджет-2019
Київ • УНН
КИЇВ. 7 грудня. УНН. Президент України Петро Порошенко підписав Державний бюджет України на 2019 рік. Про це він заявив під час форуму в Києві, передає кореспондент УНН.
"Я ... підписав бюджет", - зазначив Глава держави.
При цьому він привітав новопризначеного міністра фінансів Оксану Маркарову.
Додамо, що на сайті ВР інформації про те, що Президент України підписав Проект Закону про Державний бюджет України на 2019 рік немає.
Нагадаємо, 5 грудня голова Верховної Ради Андрій Парубій підписав закон України "Про Державний бюджет України на 2019 рік", документ відправили на підпис Президенту.
23 листопада парламент схвалив у другому читанні та в цілому Закон про Державний бюджет України на 2019 рік.