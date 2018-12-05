Бюджет-2019 відправили на підпис Президенту
Київ • УНН
КИЇВ. 5 грудня. УНН. Голова Верховної Ради Андрій Парубій підписав закон України "Про Державний бюджет України на 2019 рік", документ відправили на підпис Президенту. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані з сайту ВР.
"5 грудня 2018 року закон направлено на підпис Президенту", - йдеться у повідомленні щодо стану проходження документу.
Голова українського парламенту, щойно підписавши Закон України "Про Державний бюджет України на 2019 рік", зазначив: "Ми ухвалили цей Бюджет, дотримавшись всіх вимог бюджетного законодавства - до 1 грудня".
"Це означає, що ми точно отримаємо макрофінансову підтримку від наших міжнародних партнерів", - підкреслив Парубій, вказавши, що бюджет - збалансований.
Додамо, Бюджет-2019 пролежав без підпису Парубія майже два тижні після ухвалення. Верховна Рада 23 листопада близько 6 години ранку ухвалила Державний бюджет України на 2019 рік.
Тим часом Мінфін направляв ухвалений Бюджет-2019 на консультації МВФ.
МВФ та влада України раніше досягли домовленості щодо економічної політики для нової 14-місячної програми з Україною у форматі SBA на 3,9 млрд дол. США.
У МВФ зазначали, що винесення цього питання на Раду виконавчих директорів очікується після ухвалення парламентом поданого урядом Бюджету-2019 - із урахуванням рекомендацій фахівців МВФ - та збільшення тарифів на газ та теплову енергію для населення - у відповідності до змін на ринку та з продовженням захисту домогосподарств з невисокими доходами.
Нагадаємо, Кабміном схвалено проект меморандуму про співпрацю з МВФ.