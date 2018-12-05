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Бюджет-2019 відправили на підпис Президенту

Київ • УНН

 • 10344 перегляди

КИЇВ. 5 грудня. УНН. Голова Верховної Ради Андрій Парубій підписав закон України "Про Державний бюджет України на 2019 рік", документ відправили на підпис Президенту. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані з сайту ВР.

Бюджет-2019 відправили на підпис Президенту

"5 грудня 2018 року закон направлено на підпис Президенту", - йдеться у повідомленні щодо стану проходження документу.

Голова українського парламенту, щойно підписавши Закон України "Про Державний бюджет України на 2019 рік", зазначив: "Ми ухвалили цей Бюджет, дотримавшись всіх вимог бюджетного законодавства - до 1 грудня".

"Це означає, що ми точно отримаємо макрофінансову підтримку від наших міжнародних партнерів", - підкреслив Парубій, вказавши, що бюджет - збалансований.

Додамо, Бюджет-2019 пролежав без підпису Парубія майже два тижні після ухвалення. Верховна Рада 23 листопада близько 6 години ранку ухвалила Державний бюджет України на 2019 рік.

Тим часом Мінфін направляв ухвалений Бюджет-2019 на консультації МВФ

МВФ та влада України раніше досягли домовленості щодо економічної політики для нової 14-місячної програми з Україною у форматі SBA на 3,9 млрд дол. США.

У МВФ зазначали, що винесення цього питання на Раду виконавчих директорів очікується після ухвалення парламентом поданого урядом Бюджету-2019 - із урахуванням рекомендацій фахівців МВФ - та збільшення тарифів на газ та теплову енергію для населення - у відповідності до змін на ринку та з продовженням захисту домогосподарств з невисокими доходами.

Нагадаємо, Кабміном схвалено проект меморандуму про співпрацю з МВФ.

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