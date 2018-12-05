Бюджет-2019 отправили на подпись Президенту
Киев • УНН
КИЕВ. 5 декабря. УНН. Глава Верховной Рады Андрей Парубий подписал закон Украины "О Государственном бюджете Украины на 2019 год", документ отправили на подпись Президенту. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные с сайта ВР.
"5 декабря 2018 года закон направлен на подпись Президенту", - говорится в сообщении о состоянии прохождения документа.
Глава украинского парламента, подписав Закон Украины "О Государственном бюджете Украины на 2019 год", отметил: "Мы приняли этот бюджет, придерживаясь всех требований бюджетного законодательства - до 1 декабря".
"Это означает, что мы точно получим макрофинансовую поддержку от наших международных партнеров", - подчеркнул Парубий, указав, что бюджет - сбалансированный.
Добавим, Бюджет-2019 пролежал без подписи Парубия почти две недели после принятия. Верховная Рада 23 ноября около 6:00 утра приняла Государственный бюджет Украины на 2019 год.
Между тем Минфин направлял принятый Бюджет-2019 на консультации МВФ.
МВФ и власти Украины ранее достигли договоренности относительно экономической политики для новой 14-месячной программы с Украиной в формате SBA на 3,9 млрд долл. США.
В МВФ отмечали, что вынесение этого вопроса на Совет исполнительных директоров ожидается после принятия парламентом поданного правительством Бюджета-2019 - с учетом рекомендаций специалистов МВФ - и увеличения тарифов на газ и тепловую энергию для населения - в соответствии с изменениями на рынке и с продолжением защиты домохозяйств с невысокими доходами.
Напомним, Кабмином одобрен проект меморандума о сотрудничестве с МВФ.