На два месяца пенсий украинцам в ПФУ ушло почти 62 млрд грн

"Расходы Пенсионного фонда в январе-феврале составили 62,9 млрд грн, из которых 61,8 млрд грн было направлено на пенсионные выплаты", - сообщили в Минфине.

Собственные поступления Пенсионного фонда за этот период выросли на 23,3% г/г, по данным Минфина, благодаря росту заработной платы.

С единого казначейского счета за два месяца 2019 года привлечено займов - 15,5 млрд грн, погашено - 17,0 млрд грн.

Напомним, в Государственном бюджете на 2019 года предусмотрено на выплаты пенсий 167,5 млрд грн.