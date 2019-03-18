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МВС закликало місцеву владу утриматися від додаткових соцвиплат перед виборами

Київ • УНН

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КИЇВ. 18 березня. УНН. Міністерство внутрішніх справ закликає органи державної влади і місцевого самоврядування України утриматися від соціальних виплат до завершення виборчого процесу у державі. Про це заявив радник міністра внутрішніх справ України Іван Варченко під час брифінгу щодо роботи правоохоронних органів у період виборчої кампанії та реагування на порушення виборчого законодавства, передає кореспондент УНН.

МВС закликало місцеву владу утриматися від додаткових соцвиплат перед виборами

"Ми маємо факти і повідомлення, які містять ознаки того, що підкуп виборців здійснюється за допомогою, наприклад, таких високотехнологічних використань адмінресурсу як матеріальна, фінансова допомога незабезпеченим верствам населення або таким, що перебувають у скрутних життєвих обставинах і потребують такої допомоги. Ми мали подібні звернення з боку політичних сил, які стосувались тих чи інших органів державної влади і місцевого самоврядування", - сказав радник голови МВС.

Варченко зазначив, що у МВС розуміють, що на сьогодні подібна допомога, яка часто носить традиційних характер, не прив’язана до виборчої кампанії, а впродовж багатьох років здійснювалась, деякі місцеві ради ухвалювали відповідний рядок в бюджетах і давали громадянам, що потребували цього, гроші.

"Разом з тим, ми звертаємось до всіх органів державної влади і місцевого самоврядування в Україні, у яких є така практика: на час виборчої кампанії утриматись від того, щоб реалізувати такі потреби, за винятком тієї частини, коли гроші потрібні невідкладно на порятунок життя чи здоров’я громадянина", - наголосив він.

Нагадаємо, пенсіонерам, які мають повний страховий стаж та у яких розмір пенсії не перевищує суми 1 669,20 гривень, виплачується одноразова доплата до пенсії обсягом 2 410,17 грн - частинами по 1 205,09 грн у березні та у квітні.

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