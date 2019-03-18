МВД призвало местные власти воздержаться от дополнительных соцвыплат перед выборами

"Мы имеем факты и сообщения, содержащие признаки того, что подкуп избирателей осуществляется с помощью, например, таких высокотехнологичных применений админресурса как материальная, финансовая помощь малоимущим слоям населения или находящихся в трудных жизненных обстоятельствах и нуждающимся в такой помощи. Мы имели сходные обращения со стороны политических сил, которые касались тех или иных органов государственной власти и местного самоуправления", - сказал советник главы МВД.

Варченко отметил, что в МВД понимают, что сегодня подобная помощь, часто носящая традиционный характер, не привязана к избирательной кампании, а в течение многих лет осуществлялась, некоторые местные советы принимали соответствующую строку в бюджетах и давали нуждавшимся в этом гражданам деньги.

"Вместе с тем, мы обращаемся ко всем органам государственной власти и местного самоуправления в Украине, у которых есть такая практика: на время избирательной кампании воздержаться от того, чтобы реализовать такие потребности, за исключением той части, когда деньги нужны безотлагательно на спасение жизни или здоровья гражданина", - подчеркнул он.

Напомним, пенсионерам, имеющим полный страховой стаж и у которых размер пенсии не превышает суммы 1 669,20 гривен, выплачивается единовременная доплата к пенсии в размере 2 410,17 грн - частями по 1 205,09 грн в марте и в апреле.