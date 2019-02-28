Средний размер новопостроенной квартиры в столице увеличился

Средний размер квартиры введенной в эксплуатацию в течение 2018 года составляет 63,1 кв. м общей площади, тогда как в 2017 году этот показатель составлял 60,8 кв. м.

Как сообщал УНН, согласно статистике, в перенаселенном жилье проживает 45% населения Украины, тогда как в Европе - только 17%. По оценкам экспертов, на одного украинца приходится 17 кв. м жилья. Участники рынка жилой недвижимости оценивают уровень востребованности нового жилья, как чрезвычайно высокий.

"Запрос на новые объекты, в частности в "Киевгорстрое", очень велик. Как и потребность людей в жилье в целом. Что касается себестоимости строительства, то, по мнению наших аналитиков, и по мнению других экспертов отрасли, она будет и дальше расти. Прогнозируем рост на 15-20%", - считает президент ХК "Киевгорстрой" Игорь Кушнир.

В то же время застройщик отмечает, что инвесторам, которые хотят приобрести жилье от застройщика, предлагаются программы лояльности, рассрочка или возможность воспользоваться ипотечным кредитованием. Это позволяет приобрести жилье, даже не имея всей суммы стоимости жилья для оплаты сразу.