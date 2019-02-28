Середній розмір новозбудованої квартири у столиці збільшився

Середній розмір квартири введеної в експлуатацію протягом 2018 року становить 63,1 кв. м загальної площі, тоді як у 2017 році цей показник становив 60,8 кв. м.

Як повідомляв УНН, згідно зі статистикою, у перенаселеному житлі проживає 45% населення України, тоді як в Європі - тільки 17%. За оцінками експертів, на одного українця припадає 17 кв. м житла. Учасники ринку житлової нерухомості оцінюють рівень затребуваності нового житла, як надзвичайно високий.

"Запит на нові об'єкти, зокрема в "Київміськбуді", дуже великий. Як і потреба людей в житлі в цілому. Що стосується собівартості будівництва, то, на думку наших аналітиків, і на думку інших експертів галузі, вона буде і далі зростати. Прогнозуємо зростання на 15-20%", - вважає президент ХК "Київміськбуд" Ігор Кушнір.

Водночас забудовник зауважує, що інвесторам, які хочуть придбати житло від забудовника, пропонуються програми лояльності, розстрочка чи можливість скористатися іпотечним кредитуванням. Це дозволяє придбати житло, навіть не маючи всієї суми вартості житла для оплати одразу.