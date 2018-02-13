Среди иностранцев больше всего преступлений в Украине совершили россияне
Киев • УНН
КИЕВ. 13 февраля. УНН. Гражданами Российской Федерации в течение прошлого года совершено наибольшее количество преступлений на территории Украины, чем представителями других стран, которые были уличены в преступной деятельности. Об этом заявил первый заместитель председателя Национальной полиции Украины Вячеслав Аброськин во время совместного рабочего совещания с представителями Государственной миграционной службы в рамках проведения операции "Мигрант", передает УНН со ссылкой на пресс-службу Нацполиции.
"Так, за 2017 год 2,9 тыс. уголовных правонарушений на территории страны совершены иностранцами. Из них 746 - гражданами Российской Федерации, 707 - гражданами Грузии, 425 - гражданами Азербайджана, Молдовы - 271, Армении - 141, Узбекистана - 134", - сказал Аброськин.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Студенты-иностранцы похитили в Одессе подростка с целью получения выкупа
По его словам, в прошлом году гражданами других государств на территории Украины совершено 51 умышленное убийство, 42 факта причинения тяжких телесных повреждений, 25 случаев торговли людьми. Кроме того, иностранцами совершено 111 разбойных нападений и более тысячи краж, более трети из которых совершили граждане Грузии.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Организатора секс-туризма для иностранцев задержали в Днепре
Аброськин отметил, что все эти преступления раскрыты.