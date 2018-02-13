Серед іноземців найбільше злочинів в Україні скоїли росіяни
Київ • УНН
КИЇВ. 13 лютого. УНН. Громадянами Російської Федерації упродовж минулого року скоєна найбільша кількість злочинів на території України, ніж представниками інших країн, які були викриті у злочинній діяльності. Про це заявив перший заступник голови Національної поліції України В’ячеслав Аброськін під час спільної робочої наради з представниками Державної міграційної служби в рамках проведення операції “Мігрант”, передає УНН із посиланням на прес-службу Нацполіції.
“Так, за 2017 рік 2,9 тис. кримінальних правопорушень на території країни вчинені іноземцями. З них, 746 — громадянами Російської Федерації, 707 — громадянами Грузії, 425 — громадянами Азербайджану, Молдови — 271, Вірменії — 141, Узбекистану — 134”, — сказав Аброськін.
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За його словами, в минулому році громадянами інших держав на території України вчинено 51 умисне вбивство, 42 факти заподіяння тяжких тілесних ушкоджень, 25 випадків торгівлі людьми. Крім того, іноземцями вчинено 111 розбійних нападів та більше тисячі крадіжок, понад третину з яких вчинили громадяни Грузії.
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Аброськін зазначив, що усі ці злочини наразі розкрито.