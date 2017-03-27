Среди боевиков на Донбассе растет количество суицидов - разведка

"Психологическое истощение личного состава российских оккупационных войск приводит к росту случаев суицида среди военнослужащих. 26 марта этого года отмечены две попытки самоубийства в составе 1 отдельной мотострелковой бригады (Кальмиусское) 1 АК и 4 отдельной мотострелковой бригаде (Алчевск) 2 АК. Командиры пытаются выдать факты попыток самоубийств, как результаты неосторожного обращения с оружием", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНН, боевики на Донбассе продолжают нарушать правопорядок в нетрезвом состоянии.