Среди боевиков на Донбассе растет количество суицидов - разведка
Киев • УНН
КИЕВ. 27 марта. УНН. Психологическое истощение личного состава российских оккупационных войск приводит к росту числа суицидов среди боевиков. Об этом на своей странице в Facebook сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины, передает УНН.
"Психологическое истощение личного состава российских оккупационных войск приводит к росту случаев суицида среди военнослужащих. 26 марта этого года отмечены две попытки самоубийства в составе 1 отдельной мотострелковой бригады (Кальмиусское) 1 АК и 4 отдельной мотострелковой бригаде (Алчевск) 2 АК. Командиры пытаются выдать факты попыток самоубийств, как результаты неосторожного обращения с оружием", - говорится в сообщении.
Как сообщал УНН, боевики на Донбассе продолжают нарушать правопорядок в нетрезвом состоянии.