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11 марта, 13:46 • 121764 просмотра

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11 марта, 11:14 • 107841 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

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Среди боевиков на Донбассе растет количество суицидов - разведка

Киев • УНН

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КИЕВ. 27 марта. УНН. Психологическое истощение личного состава российских оккупационных войск приводит к росту числа суицидов среди боевиков. Об этом на своей странице в Facebook сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины, передает УНН.

"Психологическое истощение личного состава российских оккупационных войск приводит к росту случаев суицида среди военнослужащих. 26 марта этого года отмечены две попытки самоубийства в составе 1 отдельной мотострелковой бригады (Кальмиусское) 1 АК и 4 отдельной мотострелковой бригаде (Алчевск) 2 АК. Командиры пытаются выдать факты попыток самоубийств, как результаты неосторожного обращения с оружием", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНН, боевики на Донбассе продолжают нарушать правопорядок в нетрезвом состоянии.

 

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