Серед бойовиків на Донбасі зростає кількість суїцидів - розвідка

"Психологічне виснаження особового складу російських окупаційних військ призводить до зростання випадків суїциду серед військовослужбовців. 26 березня ц.р. відмічені дві спроби самогубства у складі 1 окремої мотострілецької бригади (Кальміуське) 1 АК та 4 окремій мотострілецькій бригаді (Алчевськ) 2 АК. Командири намагаються видати факти спроб самогубств, як результати необережного поводження зі зброєю", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляв УНН, бойовики на Донбасі продовжують порушувати правопорядок у нетверезому стані.