Серед бойовиків на Донбасі зростає кількість суїцидів - розвідка
Київ • УНН
КИЇВ. 27 березня. УНН. Психологічне виснаження особового складу російських окупаційних військ призводить до зростання кількості суїцидів серед бойовиків. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України, передає УНН.
"Психологічне виснаження особового складу російських окупаційних військ призводить до зростання випадків суїциду серед військовослужбовців. 26 березня ц.р. відмічені дві спроби самогубства у складі 1 окремої мотострілецької бригади (Кальміуське) 1 АК та 4 окремій мотострілецькій бригаді (Алчевськ) 2 АК. Командири намагаються видати факти спроб самогубств, як результати необережного поводження зі зброєю", - йдеться в повідомленні.
Як повідомляв УНН, бойовики на Донбасі продовжують порушувати правопорядок у нетверезому стані.