Детали

Заявление Вучича агентству Reuters прозвучало через день после того, как протестующие на митинге в Белграде против гей-парада размахивали российскими флагами и несли плакаты с изображением президента россии владимира путина.

"Я не могу сказать, что это (протест) было прокси-атакой, потому что там было много простых людей… но есть ли прокси-конфликт в Сербии… есть один, без сомнения, Восток и Запад", — сказал он.

"Мы пытаемся выжить… с наименьшим количеством ран и шрамов", — сказал Вучич.

Сербия является кандидатом на вступление в Европейский Союз, ее крупнейшим торговым партнером и инвестором. Страна нейтральна в военных отношениях, но поддерживает связи с НАТО и закупает оружие у государств-членов.

Однако балканская нация почти полностью зависит от российского газа и закупает оружие у россии. Китай является крупным инвестором, в основном в горнодобывающую промышленность и инфраструктуру.

Хотя Сербия осудила вторжение россии в Украину, она отказалась присоединиться к санкциям против Москвы. И Пекин, и Москва поддерживают сопротивление Сербии независимости Косово, бывшей части Белграда.

Напряженность в Косово

Прежде чем вступить в ЕС, Сербия должна наладить отношения с Косово, которое объявило о своей независимости от Сербии в 2008 году.

Независимое Косово признают США и все члены ЕС, кроме пяти, но не Белград и ряд других государств, включая союзников Сербии россию и Китай.

Хотя Сербия и Косово согласились урегулировать спор по поводу документов, удостоверяющих личность, власти Приштины заявили, что местные сербы должны сменить сербские автомобильные номера на косовские в течение двух месяцев после 1 сентября.

Вучич сказал, что он не верит, что власти в Приштине хотят "серьезного разговора или серьезного диалога", но они считают, что могут навязать свои планы при поддержке Запада.

"Я верю, что те страны, которые… защищают так называемую независимость Косово… убеждают режим Приштины не играть в конфликт в регионе, который, безусловно, полон проблем", – сказал он.

Президент Сербии сказал, что в ближайшие недели ожидаются новые переговоры с участием ЕС и США, направленные на решение проблемы автомобильных номерных знаков.