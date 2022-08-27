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Косово та Сербія досягли угоди про врегулювання конфлікту

Київ • УНН

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КИЇВ. 27 серпня. УНН. Голова європейської дипломатії Жозеп Боррель заявив, що Косово та Сербія досягли угоди про врегулювання конфлікту. Про це повідомляє УНН.

Косово та Сербія досягли угоди про врегулювання конфлікту

Деталі

Белград погодився скасувати документи для в'їзду власників косовських посвідчень, а Приштина (столиця частково визнаної Республіки Косово) не вводити такі документи для громадян Сербії.

Цитата

"Косовські серби, як і всі інші громадяни, зможуть вільно подорожувати між Косово та Сербією, використовуючи свої посвідчення особи", - зазначив Боррель. Глава дипломатії ЄС назвав досягнуту угоду "європейським рішенням".

Раніше

Напруженість між Косово та Сербією спалахнула після того, як Приштина ввела заходи у відповідь, заявивши, що всі сербські автомобілі, які в'їжджають у Косово, з 1 серпня повинні мати тимчасові косовські номери, а ті, хто в'їжджає з сербським паспортом, повинні заповнювати додаткові документи. Рішення призвели до протестів та блокад з боку сербів і навіть пострілів на косовському боці.

Після консультацій косовський уряд відклав виконання рішення, яке б зобов'язувало етнічних сербів, що становлять більшість на півночі, звертатися за документами та автомобільними номерними знаками, що видаються косовськими установами, до 1 вересня.

Поліція Косова заявила, що знесення барикад на півночі країни дозволило знову відкрити два пункти переходу з Сербією

We have a deal.

Under the EU-facilitated Dialogue, Serbia agreed to abolish entry/exit documents for Kosovo ID holders and Kosovo agreed to not introduce them for Serbian ID holders.

(1/2)

— Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) August 27, 2022

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