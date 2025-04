Косово та Сербія досягли угоди про врегулювання конфлікту

Деталі

Белград погодився скасувати документи для в'їзду власників косовських посвідчень, а Приштина (столиця частково визнаної Республіки Косово) не вводити такі документи для громадян Сербії.

Цитата

"Косовські серби, як і всі інші громадяни, зможуть вільно подорожувати між Косово та Сербією, використовуючи свої посвідчення особи", - зазначив Боррель. Глава дипломатії ЄС назвав досягнуту угоду "європейським рішенням".

Раніше

Напруженість між Косово та Сербією спалахнула після того, як Приштина ввела заходи у відповідь, заявивши, що всі сербські автомобілі, які в'їжджають у Косово, з 1 серпня повинні мати тимчасові косовські номери, а ті, хто в'їжджає з сербським паспортом, повинні заповнювати додаткові документи. Рішення призвели до протестів та блокад з боку сербів і навіть пострілів на косовському боці.

Після консультацій косовський уряд відклав виконання рішення, яке б зобов'язувало етнічних сербів, що становлять більшість на півночі, звертатися за документами та автомобільними номерними знаками, що видаються косовськими установами, до 1 вересня.

Поліція Косова заявила, що знесення барикад на півночі країни дозволило знову відкрити два пункти переходу з Сербією

We have a deal.



Under the EU-facilitated Dialogue, Serbia agreed to abolish entry/exit documents for Kosovo ID holders and Kosovo agreed to not introduce them for Serbian ID holders.



— Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) August 27, 2022