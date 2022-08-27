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Косово и Сербия достигли соглашения об урегулировании конфликта

Киев • УНН

 • 226722 просмотра

КИЕВ. 27 августа. УНН. Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что Косово и Сербия достигли соглашения об урегулировании конфликта. Об этом сообщает УНН.

Косово и Сербия достигли соглашения об урегулировании конфликта

Детали

Белград согласился отменить документы для въезда владельцев косовских удостоверений, а Приштина (столица частично признанной Республики Косово) не вводит таких документов для граждан Сербии.

Цитата

"Косовские сербы, как и все остальные граждане, смогут свободно путешествовать между Косово и Сербией, используя свои удостоверения личности", - отметил Боррель. Глава дипломатии ЕС назвал достигнутое соглашение "европейским решением".

Ранее

Напряженность между Косово и Сербией вспыхнула после того, как Приштина ввела ответные меры, заявив, что все сербские автомобили, въезжающие в Косово, с 1 августа должны иметь временные косовские номера, а те, кто въезжает с сербским паспортом должны заполнять дополнительные документы. Решения привели к протестам и блокадам со стороны сербов и даже выстрелов на косовской стороне.

После консультаций косовское правительство отложило выполнение решения, которое обязывало бы этнических сербов, составляющих большинство на севере, обращаться за документами и автомобильными номерными знаками, выдаваемыми косовскими учреждениями, до 1 сентября.

Полиция Косово заявила, что снос баррикад на севере страны позволил вновь открыть два пункта перехода с Сербией

We have a deal.

Под EU-форматированным dialogом, Сербия подключается к абсолютному вводу/выходу документов для Kosovo ID держателей и Kosovo подчеркивается, что не вставляет их для Serbian ID держателей.

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— Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) August 27, 2022

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