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Заява Вучича агентству Reuters пролунала через день після того, як протестувальники на мітингу в Белграді проти гей-параду розмахували російськими прапорами та несли плакати із зображенням президента росії володимира путіна.

"Я не можу сказати, що це (протест) було проксі-атакою, тому що там було багато простих людей… але чи є проксі-конфлікт у Сербії… є один, без сумніву, Схід і Захід", — сказав він.

"Ми намагаємося вижити… з якомога меншою кількістю ран та шрамів", — сказав Вучич.

Сербія є кандидатом на вступ до Європейського Союзу, її найбільшим торговим партнером та інвестором. Країна є нейтральною у військових відносинах, але підтримує зв'язки з НАТО і закуповує зброю у держав-членів.

Проте балканська нація майже повністю залежить від російського газу та також закуповує зброю в росії. Китай є великим інвестором, переважно у гірничодобувну промисловість та інфраструктуру.

Хоча Сербія засудила вторгнення росії до України, вона відмовилася приєднатися до санкцій проти Москви. І Пекін, і Москва підтримують опір Сербії незалежності Косова, колишньої частини Белграда.

Напруженість у Косово

Перш ніж вступити до ЄС, Сербія має налагодити відносини з Косово, яке оголосило про свою незалежність від Сербії у 2008 році.

Незалежне Косово визнають США та всі члени ЄС, крім п'яти, але не Белград та низка інших держав, включаючи союзників Сербії росію та Китай.

Хоча Сербія і Косово погодилися врегулювати суперечку з приводу документів, що засвідчують особу, влада Приштини заявила, що місцеві серби повинні змінити сербські автомобільні номери на косовські протягом двох місяців після 1 вересня.

Вучич сказав, що він не вірить, що влада в Приштині хоче "серйозної розмови або серйозного діалогу", але вони вважають, що можуть нав'язати свої плани за підтримки Заходу.

"Я вірю, що ті країни, які… захищають так звану незалежність Косова… переконують режим Приштини не грати у конфлікт у регіоні, який, безумовно, сповнений проблем", – сказав він.

Президент Сербії сказав, що найближчими тижнями очікуються нові переговори за участю ЄС та США, спрямовані на вирішення проблеми автомобільних номерних знаків.