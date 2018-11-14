Сенцова отметили еще одной международной наградой

"Сегодня, 14 ноября, в парламенте Словении состоялось чрезвычайно приятное и неординарное событие - в рамках международной конференции "Темная сторона луны", имел честь получить награду Платформы европейской памяти и совести, которой отмечено украинского режиссера и политического заключенного Кремля Олега Сенцова", - отметил посол.



При этом он выразил убеждение, что в ближайшее время Олег Сенцов и все другие политзаключенные, которые ценой своей собственной жизни отстаивают независимость и европейское будущее Украины, будут уволены, а российская власть будет привлечена к ответственности за совершенные преступления.



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"Искренне поздравляю нашего Олега Сенцова с высокой наградой - наградой 2018 года международной организации Платформа европейской памяти и совести! Олег, помним о тебе, поддерживаем тебя, боремся за тебя и всех украинских политических пленников!", - добавил при этом дипломат.



Отметим, что проект "Платформа европейской памяти и совести" - это международный проект, призванный исследовать деятельность и преступления тоталитарных режимов в Европе в XX веке и не допустить восстановления тоталитаризма в регионе.



Напомним, 25 октября Европейский парламент официально объявил победителем премии "За свободу мысли" имени Андрея Сахарова украинского политзаключенного Олега Сенцова.



В то же время польский министр иностранных дел заявил Яцек Чапутович заявил, что Польша будет поддерживать Украину в противодействии российской агрессии, а украинский политзаключенный Олег Сенцов получит награду Pro Dignitate Humana.