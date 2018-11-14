Сенцова отметили еще одной международной наградой

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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 105830 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 111873 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 149050 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 143846 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 136181 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 128063 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 170710 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

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7 марта, 06:35 • 118078 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 141642 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145408 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Сенцова отметили еще одной международной наградой

Сенцова отметили еще одной международной наградой

Киев  •  УНН

 • 9129 просмотра

КИЕВ. 14 ноября. УНН. Украинского режиссера, приговоренного к 20 годам заключения в России, Олега Сенцова отметили наградой Платформы европейской памяти и совести в Словении. Об этом сообщил украинский посол в стране Михаил Бродович в Facebook, передает УНН.

"Сегодня, 14 ноября, в парламенте Словении состоялось чрезвычайно приятное и неординарное событие - в рамках международной конференции "Темная сторона луны", имел честь получить награду Платформы европейской памяти и совести, которой отмечено украинского режиссера и политического заключенного Кремля Олега Сенцова", - отметил посол.

При этом он выразил убеждение, что в ближайшее время Олег Сенцов и все другие политзаключенные, которые ценой своей собственной жизни отстаивают независимость и европейское будущее Украины, будут уволены, а российская власть будет привлечена к ответственности за совершенные преступления.

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"Искренне поздравляю нашего Олега Сенцова с высокой наградой - наградой 2018 года международной организации Платформа европейской памяти и совести! Олег, помним о тебе, поддерживаем тебя, боремся за тебя и всех украинских политических пленников!", - добавил при этом дипломат.

Отметим, что проект "Платформа европейской памяти и совести" - это международный проект, призванный исследовать деятельность и преступления тоталитарных режимов в Европе в XX веке и не допустить восстановления тоталитаризма в регионе.

Напомним, 25 октября Европейский парламент официально объявил победителем премии "За свободу мысли" имени Андрея Сахарова украинского политзаключенного Олега Сенцова.

В то же время польский министр иностранных дел заявил Яцек Чапутович заявил, что Польша будет поддерживать Украину в противодействии российской агрессии, а украинский политзаключенный Олег Сенцов получит награду Pro Dignitate Humana.

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