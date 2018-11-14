Сенцова відзначили ще однією міжнародною нагородою

"Сьогодні, 14 листопада, в парламенті Словенії відбулася надзвичайно приємна та непересічна подія - у рамках міжнародної конференції "Темна сторона місяця", мав честь отримати нагороду Платформи європейської пам'яті та сумління, якою відзначено українського режисера та політичного в'язня Кремля Олега Сенцова", - зазначив посол.



При цьому він висловив переконання, що найближчим часом Олег Сенцов та всі інші політвязні, які ціною свого власного життя відстоюють незалежність та європейське майбутнє України, будуть звільнені, а російська влада буде притягнена до відповідальності за скоєні злочини.



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"Щиро вітаю нашого Олега Сенцова з високою відзнакою - нагородою 2018 року міжнародної організації Платформа європейської пам'яті та сумління! Олеже, пам'ятаємо про тебе, підтримуємо тебе, боремося за тебе та за всіх українських політичних бранців!", - додав при цьому дипломат.



Зазначимо, що проект "Платформа європейської пам'яті та сумління" - це міжнародний проект, покликаний досліджувати діяльність і злочини тоталітарних режимів у Європі в XX столітті та не допустити відновлення тоталітаризму в регіоні.



Нагадаємо, 25 жовтня Європейський парламент офіційно оголосив переможцем премії "За свободу думки" імені Андрія Сахарова українського політв’язня Олега Сенцова.



Водночас польський міністр закордонних справ заявив Яцек Чапутовіч заявив, що Польща підтримуватиме Україну в протидії російській агресії, а український політв'язень Олег Сенцов отримає нагороду Pro Dignitate Humana.