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Сенцова наприкінці листопада планує відвідати адвокат

Сенцова наприкінці листопада планує відвідати адвокат

Київ • УНН

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КИЇВ. 13 листопада. УНН. Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова заявляє, що не має конкретної інформації про стан здоров’я ув’язненого в Росії українського режисера Олега Сенцова. Про це повідомляє Радіо Свобода, передає УНН.

За її словами, наприкінці листопада його планує відвідати адвокат.

Як повідомила Денісова, російський омбудсмен Тетяна Москалькова заявила, що стан Сенцова нормальний і він практично вийшов із наслідків голодування.

“У це мало віриться, оскільки і до голодування він був нездоровий... Скоро, наприкінці листопада, туди поїде на чергове побачення адвокат. Можливо, від нього отримаємо точнішу інформацію”, — сказала Денісова.

Нагадаємо, засуджений в Росії український режисер Олег Сенцов повідомив, що почуває себе набагато краще, ніж місяць тому, проте все ще потребує дієти, спостереженні лікарів та ліків.

Як повідомляв УНН, у ФСВП Росії заявили, що засуджений до 20 років в’язниці і завершив тривалу голодовку український режисер Олег Сенцов вже набрав 12 кг ваги і не потребує дієти.

Офіційно Олег Сенцов завершив голодування 6 жовтня. Сам українець повідомив, що до нього застосовують примусове харчування, а його думка при цьому не враховується.

Українські Національні Новини

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