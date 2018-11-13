Сенцова в конце ноября планирует посетить адвокат
Киев • УНН
КИЕВ. 13 ноября. УНН. Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова заявляет, что не владеет конкретной информацией о состоянии здоровья заключенного в России украинского режиссера Олега Сенцова. Об этом сообщает Радио Свобода, передает УНН.
По ее словам, в конце ноября его планирует посетить адвокат.
Как сообщила Денисова, российский омбудсмен Татьяна Москалькова заявила, что состояние Сенцова нормальное и он практически вышел из последствий голодания.
“В это мало верится, поскольку и до голодовки он был нездоров... Скоро, в конце ноября, туда поедет на очередное свидание адвокат. От него получим более точную информацию”, — сказала Денисова.
Напомним, осужденный в России украинский режиссер Олег Сенцов сообщил, что чувствует себя гораздо лучше, чем месяц назад, но все еще нуждается в диете, наблюдении врачей и лекарствах.
Как сообщал УНН, в ФСИН России ранее заявили, что приговоренный к 20 годам тюрьмы и завершивший длительную голодовку украинский режиссер Олег Сенцов уже набрал 12 кг веса и не требует диеты.
Официально Олег Сенцов завершил голодовку 6 октября. Сам украинец сообщил, что к нему применяют принудительное питание, а его мнение при этом не учитывается.