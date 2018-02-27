Сенцова готовят на обмен или перевозят в другую колонию - адвокат
Киев • УНН
КИЕВ. 27 февраля. УНН. Исчезновение украинского режиссера Олега Сенцова с места последнего заключения в колонии российского города Лабытнанги может быть связано с обменом заключенными между Россией и Украиной или элементом давления со стороны российских властей. Об этом заявил российский адвокат Николай Полозов в интервью изданию Крим.Реалии, передает УНН.
"Есть два варианта этих событий. Первое: по Сенцову принято какое-то политическое решение и его, например, собираются обменять - это положительный результат. И негативный вариант - его переводят в другую российскую колонию. Этап всегда изнурительный для заключенного, в каких-то моментах это можно назвать пытками и это можно расценить как давление на Сенцова со стороны российских властей", - отметил адвокат.
Он не исключает также возможности перевода заключенного в колонию, где есть лечебное учреждение Федеральной исполнительной службы наказаний (ФСИН) или ошибку системы "ФСИН письмо".
"В любом случае, это тревожный факт и российские правозащитники должны бить тревогу, адресовать свое обращение к ФСИН. Украинская власть должна направить официальные запросы в адрес российских властей", - отметил Полозов.
Как отмечает издание, российские правозащитники занялись поиском Сенцова, они обращаются в офис российского омбудсмена Татьяны Москальковой, ряд больниц, московское СИЗО Лефортово.
Министерство иностранных дел Украины пока не предоставило комментарий относительно этой ситуации.
Напомним, 27 февраля сестра режиссера Наталья Каплан сообщила, что Сенцова нет в колонии в городе Лабытнанги, где его удерживали в последнее время.