Сенцова готують на обмін або перевозять до іншої колонії - адвокат
Київ • УНН
КИЇВ. 27 лютого. УНН. Зникнення українського режисера Олега Сенцова з місця останнього ув'язнення в колонії російського міста Лабитнангі може бути пов'язаний із обміном ув'язненими між Росією і Україною або елементом тиску з боку російської влади. Про це заявив російський адвокат Микола Полозов в інтерв’ю виданню Крим.Реалії, передає УНН.
“Є два варіанти цих подій. Перше: по Сенцову прийнято якесь політичне рішення і його, наприклад, збираються обміняти — це позитивний результат. І негативний варіант — його переводять в іншу російську колонію. Етап є завжди виснажливим для ув’язненого, в якихось моментах це можна назвати тортурами і це можна розцінити як тиск на Сенцова з боку російської влади”, — зазначив адвокат.
Він не виключає також можливості переведення ув’язненого в колонію, де є лікувальний заклад Федеральної виконавчої служби покарань (ФВСП) або помилку системи “ФСВП лист”.
“У будь-якому випадку, це тривожний факт і російські правозахисники повинні бити на сполох, адресувати своє звернення до ФСВП. Українська влада повинна направити офіційні запити на адресу російської влади”, - зазначив Полозов.
Як зазначає видання, російські правозахисники зайнялися пошуком Сенцова, вони звертаються в офіс російського омбудсмена Тетяни Москалькової, ряд лікарень, московське СІЗО Лефортово.
Міністерство закордонних справ України поки не надало коментар щодо цієї ситуації.
Нагадаємо, 27 лютого сестра режисера Наталія Каплан повідомила, що Сенцова немає в колонії у місті Лабитнангі, де його утримували останнім часом.