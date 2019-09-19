Сенцов посетил в больнице Балуха, Сущенко и Панова

“В больнице с Балухом, Сущенко и Пановым. Все в хорошо, ребята поправляются”, — написал Сенцов.

Напомним, украинцев, вернувшихся из РФ, доставили в больницу “Феофания”.

Как сообщал УНН, украинский журналист Роман Сущенко планирует продать свои картины, созданные в тюрьме, на благотворительном аукционе в поддержку политзаключенных.