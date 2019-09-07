Украинцев, которые вернулись сегодня из РФ, доставили в больницу "Феофания"
Киев • УНН
КИЕВ. 7 сентября. УНН. В больницу "Феофания" доставили 11 украинцев, которые сегодня в рамках обмена прибыли из России, передает корреспондент УНН.
Украинцев было доставлено в "Феофанию" для проведения медосмотров и реабилитации.
В частности, в больницу с родными и близкими прибыли Роман Сущенко, Олег Сенцов, Александр Кольченко, Владимир Балух, Станислав Клых, Николай Карпюк, Алексей Сизонович, Павел Гриб, Эдем Бекиров, Евгений Панов и Артур Панов.
Отметим, что журналисты не были допущены на территорию клиники.
Напомним, в аэропорту "Борисполь" Президент Украины Владимир Зеленский встретил 35 украинцев, которые содержались в РФ, в рамках обмена Украины и РФ удерживаемыми лицами.