Українців, які повернулись сьогодні з РФ, доставили до лікарні ”Феофанія”
Київ • УНН
КИЇВ. 7 вересня. УНН. До лікарні ”Феофанія” доставили 11 українців, які сьогодні в рамках обміну прибули з Росії, передає кореспондент УНН.
Українців було доставлено до “Феофанії” для проведення медоглядів та реабілітації.
Зокрема, в лікарню з рідними та близькими прибули Роман Сущенко, Олег Сенцов, Олександр Кольченко, Володимир Балух, Станіслав Клих, Микола Карпюк, Олексій Сизонович, Павло Гриб, Едем Бекіров, Євген Панов та Артур Панов.
Зазначимо, що журналісти не були допущені на територію клініки.
Нагадаємо, в аеропорту “Бориспіль” Президент України Володимир Зеленський зустрів 35 українців, які утримувались в РФ, в рамках обміну України і РФ утримуваними особами.