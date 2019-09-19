Сенцов відвідав в лікарні Балуха, Сущенка та Панова
Київ • УНН
КИЇВ. 19 вересня. УНН. Звільнений з російського ув’язнення український режисер Олег Сенцов відвідав в лікарні кримського активіста Володимира Балуха, журналіста Романа Сущенка та Євгена Панова. Про це Сенцов написав на своїй сторінці в Facebook, передає УНН.
"В лікарні з Балухом, Сущенко та Пановим. Все в добре, хлопці поправляються“,- написав Сенцов.
Нагадаємо, українців, які повернулись з РФ, доставили до лікарні “Феофанія”.
Як повідомляв УНН, український журналіст Роман Сущенко планує продати свої картини, створені в тюрмі, на благодійному аукціоні на підтримку політв’язнів.