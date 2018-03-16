Сенцов написал письмо близким: здоровье теряется медленно, но безвозвратно
Киев • УНН
КИЕВ. 16 марта. УНН. Украинский политзаключенный в России Олег Сенцов написал письмо близким. Об этом в Facebook рассказала сестра Сенцова Наталья Каплан, передает УНН.
"Пришло письмо от Олега. Передает всем привет и уверяет, что у него все нормально. Хотя при этом пишет, что у него крошатся зубы и выпадают волосы. Отмечает, что там здоровье теряется медленно, но безвозвратно", - написала Каплан.
Напомним, во время книжного салона в Париже украинская писательница и первая секратарь по вопросам культуры посольства Украины во Франции Ирэна Карпа подарила президенту Франции Эмануэлю Макрону сборник рассказов украинского режиссера и политического заключенного в РФ Олега Сенцова.