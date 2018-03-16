Сенцов написав листа близьким: здоров'я втрачається повільно, але безповоротно
Київ • УНН
КИЇВ. 16 березня. УНН. Український політв'язень в Росії Олег Сенцов написав листа близьким. Про це в Facebook розповіла сестра Сенцова Наталія Каплан, передає УНН.
"Прийшов лист від Олега. Передає всім привіт і запевняє, що у нього все нормально. Хоча при цьому пише, що у нього кришаться зуби і випадає волосся. Зазначає, що там здоров'я втрачається повільно, але безповоротно", - написала Каплан.
Нагадаємо, під час книжкового салону в Парижі українська письменниця і перший секратар з питань культури посольства України у Франції Ірена Карпа подарувала президенту Франції Емануелю Макрону збірку оповідань українського режисера і політичного в'язня в РФ Олега Сенцова.