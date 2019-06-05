"Сент-Луис" сравнял счет в финальной серии Кубка Стэнли

Успех “Блюз” принесли дубль Райана О’Райли, шайбы Владимира Тарасенко и Шэнна и девять силовых приемов Ивана Барбашев. За гостей отличился Койл и Карло.

“Важнейшая победа. Мы не хотели предоставлять им шанс закончить все дома. Четвертый матч имеет важное значение в любой серии, мы очень хотели добиться результата. И нам удалось показать хорошую командную игру. Мы играли отчаянно и неумолимо”, - сказал форвард" Блюз “Джейден Шварц.

Отмечено, что эта победа стала первой в истории “Сент-Луиса” в финале Кубка Стэнли, полученной дома. Предыдущие семь поединков “Блюз” проиграли. У “Бостона” прервалась пятиматчевая победная гостевая серия.

Добавим, пятая встреча финала состоится в Бостоне в ночь с четверга на пятницу.