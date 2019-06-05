"Сент-Луїс" зрівняв рахунок у фінальній серії Кубку Стенлі
Київ • УНН
КИЇВ. 5 червня. УНН. “Сент-Луїс Блюз” з рахунком 4:2 переграв “Бостон Брюїнз” в четвертому матчі фіналу Кубка Стенлі і зрівняв рахунок в серії, передає УНН з посиланням на сайт НХЛ.
Успіх “Блюз” принесли дубль Райана О’Райлі, шайби Володимира Тарасенка і Шенна та дев’ять силових прийомів Івана Барбашева. За гостей відзначився Койл і Карло.
“Найважливіша перемога. Ми не хотіли надавати їм шанс закінчити все вдома. Четвертий матч має важливе значення в будь-який серії, ми дуже хотіли добитися результату. І нам вдалося показати хорошу командну гру. Ми грали відчайдушно і невблаганно”, — сказав форвард “Блюз” Джейден Шварц.
Зазначено, що ця перемога стала першою в історії “Сент-Луїса” в фіналі Кубка Стенлі, здобутою вдома. Попередні сім поєдинків “Блюз” програли. У “Бостона” перервалася п’ятиматчева переможна гостьова серія.
Додамо, п’ята зустріч фіналу відбудеться в Бостоні в ніч з четверга на п’ятниця.