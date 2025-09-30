Сенату США предлагают передавать Украине активы рф по 10 млрд долларов ежемесячно

Сенатор Джон Кеннеди внес в Сенат США резолюцию с призывом передавать Украине активы рф по 10 млрд долларов ежемесячно. Об этом говорится на сайте Конгресса США, передает УНН.

Детали

Как отмечается на сайте Сената, резолюция призывает исполнительную власть и лидеров стран G7 и Европейского Союза изъять суверенные активы рф, находящиеся под юрисдикцией стран-членов G7, и выплачивать такие активы Украине траншами в размере не менее 10 млрд долларов в месяц до их полного исчерпания.

Напомним

Двухпартийная группа сенаторов представила законопроект, обязывающий Вашингтон регулярно передавать замороженные российские активы в США Украине.