Сенату США предлагают передавать Украине активы рф по 10 млрд долларов ежемесячно
Киев • УНН
Сенатор Джон Кеннеди внес резолюцию в Сенат США с призывом передавать Украине суверенные активы рф, находящиеся под юрисдикцией стран G7. Предлагается выплачивать транши по 10 млрд долларов ежемесячно до полного исчерпания активов.
Сенатор Джон Кеннеди внес в Сенат США резолюцию с призывом передавать Украине активы рф по 10 млрд долларов ежемесячно. Об этом говорится на сайте Конгресса США, передает УНН.
Детали
Как отмечается на сайте Сената, резолюция призывает исполнительную власть и лидеров стран G7 и Европейского Союза изъять суверенные активы рф, находящиеся под юрисдикцией стран-членов G7, и выплачивать такие активы Украине траншами в размере не менее 10 млрд долларов в месяц до их полного исчерпания.
Напомним
Двухпартийная группа сенаторов представила законопроект, обязывающий Вашингтон регулярно передавать замороженные российские активы в США Украине.