Сенату США пропонують передавати Україні активи рф по 10 млрд доларів щомісяця

Сенатор Джон Кеннеді вніс до Сенату США резолюцію із закликом передавати Україні активи рф по 10 млрд доларів щомісяця. Про це йдеться на сайті Конгресу США, передає УНН.

Деталі

Як зазначається на сайті Сенату, резолюція закликає виконавчу владу та лідерів країн G7 та Європейського Союзу вилучити суверенні активи рф, що перебувають під юрисдикцією країн-членів G7 та виплачувати такі активи Україні траншами у розмірі не менше 10 млрд доларів на місяць до їх повного вичерпання.

Нагадаємо

Двопартійна група сенаторів представила законопроєкт, який зобов’язує Вашингтон регулярно передавати заморожені російські активи у США Україні.