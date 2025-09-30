$41.320.16
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Сенату США пропонують передавати Україні активи рф по 10 млрд доларів щомісяця

Київ • УНН

 • 798 перегляди

Сенатор Джон Кеннеді вніс резолюцію до Сенату США із закликом передавати Україні суверенні активи рф, що перебувають під юрисдикцією країн G7. Пропонується виплачувати транші по 10 млрд доларів щомісяця до повного вичерпання активів.

Сенату США пропонують передавати Україні активи рф по 10 млрд доларів щомісяця

Сенатор Джон Кеннеді вніс до Сенату США резолюцію із закликом передавати Україні активи рф по 10 млрд доларів щомісяця. Про це йдеться на сайті Конгресу США, передає УНН.

Деталі

Як зазначається на сайті Сенату, резолюція закликає виконавчу владу та лідерів країн G7 та Європейського Союзу вилучити суверенні активи рф, що перебувають під юрисдикцією країн-членів G7 та виплачувати такі активи Україні траншами у розмірі не менше 10 млрд доларів на місяць до їх повного вичерпання.

Нагадаємо

Двопартійна група сенаторів представила законопроєкт, який зобов’язує Вашингтон регулярно передавати заморожені російські активи у США Україні.

Павло Башинський

Новини Світу
Сенат Сполучених Штатів Америки
Конгрес США
Європейський Союз
Україна