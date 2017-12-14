Сенатор США Маккейна госпитализировали
Киев • УНН
КИЕВ. 14 декабря. УНН. Американского сенатора-республиканца Джона Маккейна госпитализировали из-за побочных эффектов терапии рака. Об этом сообщили в офисе политика, передает УНН со ссылкой на Радио Свобода.
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"Сенатор Маккейн в настоящее время получает лечение в Медицинском центре Вальтера Рида из-за побочных эффектов его длительной терапии рака. Как всегда, он благодарен своим врачам за прекрасную заботу, а также друзьям и поклонникам за их поддержку и добрые пожелания. Сенатор Маккейн с нетерпением ожидает возвращения на работу как можно быстрее", - сообщили в офисе.
О каких именно осложнениях со здоровьем 81-летнего политика говорится, в офисе Маккейна не уточнили.
В июле Маккейну удалили злокачественную опухоль головного мозга. Маккейн тогда хорошо перенес операцию, был выписан из больницы на следующий день после хирургического вмешательства.
Джон Маккейн в прошлом перенес три операции по удалению меланомы. Последний раз рак кожи был диагностирован в 2002 году. С тех пор сенатор проходил регулярные обследования.