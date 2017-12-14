Сенатора США Маккейна госпіталізували
Київ • УНН
КИЇВ. 14 грудня. УНН. Американського сенатора-республіканця Джона Маккейна госпіталізували через побічні ефекти терапії раку. Про це повідомили в офісі політика, передає УНН з посиланням на Радіо Свобода.
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"Сенатор Маккейн у даний час отримує лікування в Медичному центрі Вальтера Ріда через побічні ефекти його тривалої терапії раку. Як завжди, він вдячний своїм лікарям за прекрасну турботу, а також друзям і прихильникам за їхню підтримку і добрі побажання. Сенатор Маккейн з нетерпінням очікує повернення на роботу якомога швидше", - повідомили в офісі.
Про які саме ускладнення зі здоров’ям 81-річного політика йдеться, в офісі Маккейна не уточнили.
У липні Маккейну видалили злоякісну пухлину головного мозку. Маккейн тоді добре переніс операцію, був виписаний з лікарні на наступний день після хірургічного втручання.
Джон Маккейн у минулому переніс три операції з видалення меланоми. Останній раз рак шкіри був діагностований у 2002 році. Відтоді сенатор проходив регулярні обстеження.