На фоне визита президента Украины Владимира Зеленского в Вашингтон сенатор-республиканец Джей Ди Вэнс заявил, что Украине, возможно, придется уступить некоторые территориями России, чтобы положить конец войне. Об этом пишет Голос Америки, передает УНН.

Детали

Сенатор-республиканец выступает решительно против продолжения американской поддержки Украины в ее защите от российской агрессии, аргументируя это тем, что якобы важно достичь прекращения огня, ведь "в наших и в их интересах - это остановить убийства" людей.

Профессор Университета Иллинойса Мотря Кодилл в ответ на на эти комментарии подчеркнула значительное количество населения украинского происхождения, живущего в штате Огайо, которые избрали Вэнса своим сенатором: "Отличная работа, украинские избиратели Огайо".

В прошлом году в подкасте War Room Pandemic Стива Бэннона, бывшего стратега экс-президента Дональда Трампа, Вэнс сказал: "Мне на самом деле безразлично, что произойдет с Украиной так или иначе". Тогда генерал армии США в отставке Берри МакКеффри отреагировал на его заявления в сети Twitter так: "Джей Ди Вэнс - позорный человек, непригодный для государственной должности. Его комментарии - комментарии марионетки российской агрессии".

Напомним,

11-12 декабря в американской столице президент Украины Владимир Зеленский встретится с главой Белого дома Джо Байденом и лидерами Конгресса - как в Сенате, так и в Палате представителей.

Ранее конгрессмен-демократ из Пенсильвании Брендан Бойл выразил опасения, сможет ли Конгресс вообще принять законопроект, который содержит помощь для Украины.