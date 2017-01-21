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Сенат утвердил Дж.Келли министром нацбезопасности США

Сенат утвердил Дж.Келли министром нацбезопасности США

Киев • УНН

 • 11255 просмотра

КИЕВ. 21 января. УНН. Подавляющим большинством голосов американский сенат утвердил назначение генерала в отставке Джона Келли на должность министра национальной безопасности США, передает УНН со ссылкой на Голос Америки.

Так, 66-летний Дж.Келли, вместе с другим утвержденным на должность министра обороны генералом корпуса морской пехоты в отставке Джеймсом Маттисом , стали первыми членами кабинета президента Дональда Трампа, которые прошли процедуру утверждения, после чего были немедленно приведены к присяге.

Сенат провел голосование вскоре после церемонии инаугурации у Капитолия, когда парад по случаю вступления Д.Трамп на должность только начинался.

"Я горжусь тем, что эти два американских героя стали членами моей администрации", - сказал Д.Трамп в коротком заявлении.

Утверждение Дж.Келли было поддержано 88 голосами "за" при 11-и "против". За Дж.Меттиса отдали 98 голосов "за" при одном "против".

Дж.Меттис выступил с теплым приветственным посланием, адресованным американским войскам во всем мире, в котором дал высокую оценку их работе, как "стражам нашей страны".

Новый глава Пентагона также пообещал прилагать усилия, чтобы "наши военные были готовы к боям - сегодня и в будущем".

Большинство сенаторов в пятницу поддержали проведение в понедельник голосования за утверждение на должность директора ЦРУ конгрессмена Майка Помпео, который ранее обвинил РФ в создании угрозы для Украины.

Новый глава Пентагона Дж.Меттис ранее возглавлял Центральное командование США. Дж.Келли возглавлял Южное командование, в ведении которого находятся военные операции США в Центральной и Южной Америке, а также в Карибском бассейне.

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