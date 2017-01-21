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Сенат затвердив Дж.Келлі міністром нацбезпеки США

Сенат затвердив Дж.Келлі міністром нацбезпеки США

Київ • УНН

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КИЇВ. 21 січня. УНН. Переважною більшістю голосів американський сенат затвердив призначення генерала у відставці Джона Келлі на посаду міністра національної безпеки США, передає УНН з посиланням на Голос Америки.

Так, 66-річний Дж.Келлі, разом з іншим затвердженим на посаду міністра оборони генералом корпусу морської піхоти у відставці Джеймсом Меттісом, стали першими членами кабінету президента Дональда Трампа, які пройшли процедуру затвердження, після чого були негайно приведені до присяги.

Сенат провів голосування невдовзі після церемонії інавгурації біля Капітолію, коли парад з нагоди вступу Д.Трампа на посаду тільки починався.

"Я пишаюся тим, що ці два американських герої стали членами моєї адміністрації", - сказав Д.Трамп в короткій заяві.

Затвердження Дж.Келлі було підтримано 88 голосами "за" при 11-и "проти". За Дж.Меттіса віддали 98 голосів "за" при одному "проти".

Дж.Меттіс виступив з теплим вітальним посланням, адресованим американським військам в усьому світі, в якому дав високу оцінку їх роботі, як "стражам нашої країни".

Новий очільник Пентагону також пообіцяв докладати зусиль, щоб "наші військові були готові до боїв - сьогодні і в майбутньому".

Крім того, більшість сенаторів в п'ятницю підтримали проведення в понеділок голосування за затвердження на посаду директора ЦРУ конгресмена Майка Помпео, який раніше звинуватив РФ у створенні загрози для України.

Новий очільник Пентагону Дж.Меттіс раніше очолював Центральне командування США. Дж.Келлі очолював Південне командування, у веденні якого перебувають військові операції США в Центральній і Південній Америці, а також в Карибському басейні.

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