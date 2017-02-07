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Сенат США утвердил Б.Девос на должность министра образования

Киев • УНН

 • 7511 просмотра

КИЕВ. 7 февраля. УНН. Сенат США утвердил министром образования Соединенных Штатов Америки Бетси Девос, передает УНН со ссылкой на Deutsche Welle.

Сенат США утвердил Б.Девос на должность министра образования

Отмечается, что впервые за всю историю США член правительства был утвержден благодаря вмешательству вице-президента страны, который одновременно занимает пост президента Сената. Это стало необходимым, ведь голоса в верхней палате поделились - 50 сенаторов проголосовали за, 50 - против кандидатуры Б.Девос.

"При том, что Сенат разделен поровну, вице-президент голосует "за", и кандидатура утверждена", - заявил вице-президент Майк Пенс.

Сообщается, что демократы и представители педагогических профсоюзов критиковали Б.Девос за отсутствие у нее опыта работы с публичными школами и за ее связи с организациями, которые поддерживают так называемые "чартерные школы", то есть школы, которые финансируются из бюджетов, но которые руководствуются частными структурами. Две сенатора-республиканки проголосовали против Б.Девоса из этих же соображений.

Как сообщал УНН, сенат утвердил Дж.Келли министром нацбезопасности США.

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