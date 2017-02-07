Сенат США утвердил Б.Девос на должность министра образования

Отмечается, что впервые за всю историю США член правительства был утвержден благодаря вмешательству вице-президента страны, который одновременно занимает пост президента Сената. Это стало необходимым, ведь голоса в верхней палате поделились - 50 сенаторов проголосовали за, 50 - против кандидатуры Б.Девос.

"При том, что Сенат разделен поровну, вице-президент голосует "за", и кандидатура утверждена", - заявил вице-президент Майк Пенс.

Сообщается, что демократы и представители педагогических профсоюзов критиковали Б.Девос за отсутствие у нее опыта работы с публичными школами и за ее связи с организациями, которые поддерживают так называемые "чартерные школы", то есть школы, которые финансируются из бюджетов, но которые руководствуются частными структурами. Две сенатора-республиканки проголосовали против Б.Девоса из этих же соображений.

Как сообщал УНН, сенат утвердил Дж.Келли министром нацбезопасности США.