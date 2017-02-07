Сенат США затвердив Б.Девос на посаду міністра освіти
Київ • УНН
КИЇВ. 7 лютого. УНН. Сенат США затвердив міністром освіти Сполучених Штатів Америки Бетсі Девос, передає УНН з посиланням на Deutsche Welle.
Зазначається, що вперше за всю історію США члена уряду було затверджено завдяки втручанню віце-президента країни, який водночас посідає пост президента Сенату. Це стало необхідним, адже голоси у верхній палаті поділилися - 50 сенаторів проголосували за, 50 - проти кандидатури Б.Девос.
"При тому, що Сенат поділений порівну, віце-президент голосує "за", і кандидатуру затверджено", - заявив віце-президент Майк Пенс.
Повідомляється, що демократи та представники педагогічних профспілок критикували Б.Девос за брак у неї досвіду роботи з публічними школами та за її зв'язки з організаціями, які підтримують так звані "чартерні школи", тобто школи, які фінансуються з бюджетів, але котрі керуються приватними структурами. Дві сенаторки-республіканки проголосували проти Б.Девос з цих же міркувань.
Як повідомляв УНН, сенат затвердив Дж.Келлі міністром нацбезпеки США.