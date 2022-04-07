Сенат США принял закон о возобновлении программы ленд-лиза. Это может помочь Украине

Детали

Американские сенаторы быстро поддержали это предложение, известное как ленд-лиз, поскольку украинские военные доказали, что могут дать отпор российским войскам, которые обстреливают украинские города с конца февраля, пишет издание.

Закон о ленд-лизе на защиту демократии в Украине от 2022 года, как известно, ускорит передачу критически важного военного оборудования и других жизненно важных материалов в Украину, сократив бюрократическую волокиту. Он позволяет де-факто дарить оборудование с положениями, предусматривающими, что страны-получатели выплатят долг США позже.

Неясно, примет ли Палата представителей США принятый Сенатом США закон о ленд-лиз до того, как обе палаты покинут Вашингтон в четверг на запланированный двухнедельный перерыв.

При этом ожидается, что Палата представителей США примет законопроект по торговле с россией, который аннулирует нормальные торговые отношения с Москвой, после того, как его одобрит Сенат США в четверг утром.

Комментарии сенаторов

Законодатели прибегают к экстраординарной тактике, которая в последний раз использовалась во время крупнейшего глобального конфликта 20-го века — еще один признак того, что США и их союзники в Европе считают, что российское вторжение является экзистенциальной угрозой либеральному порядку. Это также свидетельствует, что западный мир верит, что Украина теперь может одержать победу в борьбе с российскими оккупантами, отмечает издание.

"По мере того, как война в Украине разворачивается, скорейшая доставка военной помощи имеет решающее значение для способности Украины защищаться от неспровоцированных нападений путина", - сказала сенатор Джин Шахин из Нью-Гемпшира, главный спонсор этих усилий от Демократической партии.

В короткой речи в зале Сената США вечером лидер большинства Чак Шумер назвал массовые убийства "чистым злом", добавив, что российские войска осуществляют "геноцид" в Украине. "Когда мы бессмысленно убиваем невинных гражданских лиц из-за того, кем они являются, будь то их религия, раса или национальность, это геноцид, и в этом виноват путин", - сказал Шумер.